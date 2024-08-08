ارتفاع جديد لاسعار النفط بعد انخفاض حاد في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، يوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا حادا في مخزونات الخام الأمريكية، لتتعافى من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.52 دولارا.

وهبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير/ كانون الثاني يوم الاثنين، وهبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/ شباط، متضررين من القلق بشأن الركود في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة في الأسهم العالمية.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، حيث انخفضت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون برميل.