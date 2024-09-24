أسعار النفط ترتفع بفعل التحفيز الصيني الجديد والتوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط ،يوم الثلاثاء، بفعل أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين، أكبر مستورد للخام، ومخاوف من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يضر بالإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية، في حين يلوح إعصار كبير في الأفق فوق الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 69 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 74.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 74 سنتا أو 1.05 بالمئة إلى 71.11 دولارا.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي: "ارتفع خام غرب تكساس الوسيط هذا الصباح بعد أن تحركت الصين لخفض أسعار الفائدة الرئيسية على القروض. وكانت سوق النفط الخام تتطلع بشدة إلى السلطات الصينية لاتخاذ المزيد من إجراءات التخفيف لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".

وفي الشرق الأوسط، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان يوم الاثنين، قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل 492 شخصا وتسببت في فرار عشرات الآلاف بحثا عن الأمان في أكثر أيام البلاد دموية منذ عقود.

ويراقب التجار أيضًا حالة الطقس. حيث يواجه ساحل الخليج الأمريكي خطر التعرض لضربة إعصار بحلول نهاية الأسبوع مع استقرار الطقس المضطرب في المحيط الأطلسي."