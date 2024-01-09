أسعار النفط ترتفع بفعل استمرار التوتر في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد، إذ وازنت الأسواق استمرار التوتر في الشرق الأوسط من ناحية ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبك من ناحية أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.34 بالمئة، إلى 76.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.28 بالمئة، إلى 70.97 دولارا للبرميل.

وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأميركي أربعة بالمئة، الاثنين، بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط، وزيادة في إنتاج أوبك.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن حرب غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قتاله لحركة حماس سيستمر حتى 2024، مما أثار قلق الأسواق من أن الصراع قد يتطور إلى أزمة إقليمية يمكن أن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

لكن مسحا أجرته رويترز، الجمعة، خلص إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في ديسمبر، إذ عوضت الزيادات في أنغولا والعراق ونيجيريا التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.

وتنتظر السوق بيانات المخزونات الأميركية لمعهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم.