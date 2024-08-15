أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مدعومة بالتفاؤل بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.21 بالمئة إلى 79.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش لتعوض بعض خسائر اليوم السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 77.19 دولارا للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم أمس الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع ومع انحسار المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يوليو/ تموز وتباطأت الزيادة السنوية في التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.