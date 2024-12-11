أسعار النفط ترتفع بفضل آمال زيادة الطلب في الصين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر من التعاملات، اليوم الأربعاء، فيما يتوقع المشاركون في السوق ارتفاع الطلب في الصين العام المقبل بعد أن أعلنت بكين عن سياسة نقدية أكثر تيسيراً لتحفيز النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 72.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03.32 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.60 بالمئة إلى 69 دولارا.

قالت الصين يوم الاثنين إنها ستتبنى سياسة نقدية "متساهلة بشكل مناسب" في عام 2025 في الوقت الذي تحاول فيه بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تخفيف لموقفها في 14 عاما.

وارتفعت واردات الصين من الخام سنويا للمرة الأولى في سبعة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني ، بزيادة أكثر من 14% مقارنة بالعام السابق.

لكن التغييرات في سياسة الصين "من غير المرجح أن تقدم الكثير من الدعم للأسعار حتى صدور قانون سياسات ترامب 2.0، الذي يمكن أن يقاوم التحيز الصعودي".

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام الى 499 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت مخزونات البنزين الى 2.85 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.45 مليون برميل حسب معهد البترول الامريكي.