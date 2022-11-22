أسعار النفط ترتفع بعد نفي أوبك زيادة المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد يوم من نفي السعودية العضو الرئيسي في اوبك زيادة معروض النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 87.97 دولاراً بحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش. في حين وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) ، بمقدار28 سنتا ، إلى 80.27 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة بعد أن ذكرت بعض وسائل الاعلام أن زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا سيتم النظر فيها في اجتماع أوبك + في 4 ديسمبر كانون الأول.

وانتعشت الاسعار بسرعة كاملة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ملتزمة بتخفيضات الإنتاج ولا تناقش زيادة محتملة في إنتاج النفط مع منتجي النفط الآخرين في أوبك.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) وحلفاؤها (أوبك +) مؤخرًا أهداف الإنتاج ونُقل عن وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، قوله هذا الشهر إن المنظمة ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط بسبب عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 في الصين إلى الحد من مكاسب السوق حيث تكافح البلاد تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد والذي يقترب من ذروته في أبريل/ نيسان.