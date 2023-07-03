أسعار النفط ترتفع بعد قرار مفاجئ من السعودية وروسيا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، يوم الاثنين، بعد إعلان السعودية وروسيا مواصلة خفض صادراتهما للشهر المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" المختصة بالشأن الاقتصادي، أن أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي صعدت بنسبة 1.44% إلى 71.66 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.46% إلى 76.51 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في آب/ أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقبل ذلك أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز/ يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.