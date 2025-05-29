أسعار النفط ترتفع بعد قرار محكمة أمريكية بوقف رسوم ترامب الجمركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن منعت محكمة أمريكية فرض رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، بينما تراقب السوق عقوبات أمريكية جديدة محتملة تحد من تدفقات الخام الروسي وقرار أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج في يوليو تموز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 81 سنتًا، أي ما يعادل 1.25%، لتصل إلى 65.71 دولارًا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتًا، بنسبة 1.34%، ليصل إلى 62.62 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.

وكانت محكمة تجارية أمريكية قد قضت، يوم الأربعاء، بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسومًا جمركية شاملة على واردات من دول تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.

وأسهم هذا الحكم في تعزيز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، التي كانت تخشى من تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي. إلا أن محللين أشاروا إلى أن الإعفاء قد يكون مؤقتًا، خاصة أن الإدارة الأمريكية أعلنت نيتها استئناف الحكم.

وفي جانب الإمدادات، تثير الأسواق مخاوف من احتمال فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الروسي، فيما قد تتوصل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في "أوبك+"، خلال اجتماعهم السبت المقبل، إلى اتفاق يقضي بتسريع زيادة الإنتاج اعتبارًا من شهر تموز/يوليو.