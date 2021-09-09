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أسعار النفط ترتفع بعد خسائر في آخر جلسة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-09T16:42:19+0000
أسعار النفط ترتفع بعد خسائر في آخر جلسة

شفق نيوز/ صعدت أسعار النفط، يوم الخميس، معوضا خسائر تكبدها في وقت سابق إذ تلقت السوق دعما من انخفاض الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا.

وذكرت شبكة سي. ان. بي. سي الاقتصادية، انه بحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.36% إلى 72.86 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.17% إلى 69.42 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأمريكي 200 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.8 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الإعصار أيدا سيكون سببا في انخفاض أكبر من توقعات سابقة بتراجع الإنتاج 160 ألف برميل يوميا.

وتلقت الأسعار دعما أيضا أمس الأربعاء بعدما أوقف محتجون صادرات النفط من ميناءي السدرة ورأس لانوف الليبيين وفقا لما قاله مهندسان في الميناءين، بيد أن مهندسين آخرين قالوا إن الإنتاج في الحقول التي تمد المرفأين لم تتأثر.

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