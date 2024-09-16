أسعار النفط ترتفع بعد توقعات خفض أسعار الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن المكاسب حدت منها بيانات صينية أضعف ومخاوف مستمرة بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثة سنتات إلى 71.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.81 دولار للبرميل.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.

وقال محللون في آي إن جي في مذكرة للعملاء "في حين أن الخفض متوقع، فإن عدم اليقين هو ما إذا كنا سنحصل على خفض بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس. قد يكون الخفض بمقدار 50 نقطة أساس هبوطيًا بعض الشيء للنفط لأنه قد يثير مخاوف الركود".