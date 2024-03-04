أسعار النفط ترتفع بعد تمديد أوبك+ بتخفيضات الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.

وبحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.83 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.17 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجئ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين.

وتلقت أسعار النفط دعما في عام 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها.