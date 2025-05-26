تمديد ترامب لمهلة المحادثات التجارية يرفع أسعار النفط ويضغط على الذهب

شفق نيوز/ تباينت أسعار السلع العالمية، اليوم الاثنين، في رد فعل مباشر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد المهلة النهائية للمحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من تموز/يوليو المقبل، متراجعاً عن تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، إذ صعد خام برنت 0.6% ليبلغ 65.15 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى 61.87 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بانحسار المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، ما يعزز توقعات الطلب على الطاقة.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، إذ انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3339.13 دولاراً للأوقية، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.8% إلى 3337.40 دولاراً.

ورغم تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر، فإن انحسار التوترات التجارية قلل الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

كما تراجعت الفضة 0.3% إلى 33.36 دولاراً، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1095.90 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1000.83 دولاراً للأوقية.