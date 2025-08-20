النفط يرتفع بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات مع تعثر محادثات السلام في أوكرانيا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات، في حين يُرجَّح أن تستغرق محادثات السلام لإنهاء غزو روسيا لأوكرانيا وقتاً أطول، مما يُبقي العقوبات على الخام الروسي قائمة ويزيد احتمال فرض قيود جديدة على المشترين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 65.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 01:49 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 14 سنتاً أو ما يعادل 0.21%.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر، التي تنتهي اليوم، بمقدار 37 سنتاً لتصل إلى 62.72 دولاراً للبرميل، بارتفاع 0.59%. وسجل عقد أكتوبر الأكثر نشاطاً 61.92 دولاراً للبرميل بزيادة 15 سنتاً.

وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 1% يوم الثلاثاء وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ما قد يعني تخفيف العقوبات على روسيا وزيادة الإمدادات العالمية.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت شركة “بي بي” أن عمليات مصفاة ويتينغ بولاية إنديانا، التي تبلغ طاقتها 440 ألف برميل يومياً، قد تأثرت بسبب الفيضانات الناجمة عن عاصفة رعدية قوية، الأمر الذي قد ينعكس على الطلب المحلي على النفط الخام. وتُعدّ المصفاة أحد أبرز مواقع إنتاج الوقود في سوق الغرب الأوسط الأمريكي.