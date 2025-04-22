أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض إثر انتقادات ترمب لرئيس "الفيدرالي"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط تدريجياً بعد أن شهدت تراجعاً حاداً يوم الإثنين، متأثرة بموجة عزوف عن المخاطر في الأسواق على خلفية تصاعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

وصعد خام "برنت" ليُتداول قرب 67 دولاراً للبرميل، بعدما هبط بنسبة 2.5% في الجلسة السابقة، وهي أكبر خسارة خلال أكثر من أسبوع. أما خام "غرب تكساس" الوسيط، فتداول دون مستوى 64 دولاراً للبرميل.

وكان ترمب حذر من احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي ما لم يتخذ الاحتياطي الفدرالي خطوة لخفض أسعار الفائدة، في أحدث هجوم له على باول.

تأتي هذه التطورات في وقت تثار فيه أنباء بأن الرئيس يفكر في إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، وهو ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم والسندات والدولار الأميركي يوم الإثنين.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط ضمن هذه الفوضى، لتواصل تراجعاً شهرياً تأثر أيضاً بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها التجاريين.

عززت عودة الإنتاج النفطي المتوقف من دول تحالف "أوبك+" هذا الشهر المخاوف من تخمة في المعروض، ما زاد من الضغوط على أسعار النفط.