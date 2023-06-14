أسعار النفط ترتفع بعد اتخاذ الصين إجراءات تحفيزية لاقتصادها

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء، بعد قيام الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بتخفيض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتدرس أيضا حزمة واسعة من الإجراءات التحفيزية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 74.37 دولارا للبرميل بحلول 04:19 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.43 دولارًا للبرميل ، مرتفعا سنتًا واحدا.

وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة في شهر مايو أيار، ليدعم فكرة توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3٪ يوم امس الثلاثاء على أمل زيادة الطلب على الوقود بعد أن خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض قصير الأجل. تراجعت الأسعار بنسبة 4٪ يوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال الأسبوع الماضي.

من جانب آخر ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو حزيران، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لتهدئة التضخم المستعصي. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان، الذي سيعلن عن خطته يوم الجمعة ، على سياسته شديدة التساهل.

وفي الوقت نفسه، منحت أوبك+ روسيا خط أساس أعلى قليلاً لإنتاج النفط، مما يعني أن روسيا يمكنها إنتاج المزيد بموجب الحصص الأخيرة مما تم الاتفاق عليه سابقًا.