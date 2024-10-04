أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف وتتجه لتسجيل مكاسب اسبوعية بنحو 8%

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في ساعات التداول الآسيوية المبكرة الجمعة، لتحافظ على مكاسبها الأسبوعية القوية، وسط تقييم المستثمرين للصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات المحتملة لتدفقات الخام في مقابل سوق عالمية بها إمدادات وفيرة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 77.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.79 دولاراً للبرميل.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثمانية في المئة، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل 2023.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس إن الولايات المتحدة تناقش توجيه ضربات لمنشآت النفط الإيرانية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل. وساهمت هذه التعليقات في ارتفاع أسعار النفط بخمسة في المئة.

إلا أن المخاوف بشأن الإمدادات ظلت محدودة بالنظر لتوافر قدرة إنتاجية فائضة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحقيقة أن إمدادات النفط الخام العالمية لم تتأثر حتى الآن بالاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس أمس الخميس إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع بشأن رئاسة المصرف المركزي، مما أنهى أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط بشكل كبير.