أسعار النفط ترتفع بدعم من خطة أميركية لإعادة تعبئة الاحتياطيات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة حيث قدمت خطة أمريكية لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي الدعم بينما ظل المستثمرون يركزون على التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 71.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.83 دولارا للبرميل، مرتفعا 45 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 6% اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تجاوزت الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل على إيران في نهاية الأسبوع البنية التحتية النفطية لطهران.

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام والبنزين ربما ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير ،ومن المقرر أن تصدر مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي تقريرا أسبوعيا يوم الثلاثاء، كما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، تقريرا يوم الأربعاء.