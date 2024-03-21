أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

وبحلول الساعة 01:55 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو أيار 0.6 بالمئة أو 52 سنتا إلى 86.47 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة يوم الأربعاء.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 0.5 بالمئة أو 45 سنتا إلى 81.72 دولارا للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل نيسان يوم الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولارا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني ، وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها، وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 ملايين برميل إلى 230.8 مليونا مما يعكس طلبا قويا على الوقود.

وثبّت المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل