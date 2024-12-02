أسعار النفط ترتفع بدعم تفاؤل مصانع الصين وتصاعد توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار مما أجج التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 71.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.09 دولارا للبرميل بزيادة تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى أن دفعة من التحفيز بدأت تتدفق أخيرا في الوقت الذي يصعد فيه دونالد ترامب تهديداته التجارية.

ودخلت الهدنة بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ يوم الأربعاء لكن الجانبين اتهم كل منهما الآخر بخرق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، أرجأوا اجتماعهم إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول ويناقشون تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني. وسيقرر الاجتماع هذا الأسبوع السياسة للأشهر الأولى من عام 2025.