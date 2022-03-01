أسعار النفط ترتفع.. السوق قلق بشأن إصدار الاحتياطيات مقابل تعطل روسيا

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء، بعد بداية متقلبة للأسبوع ، حيث أثقلت السوق إصدارًا دوليًا منسقًا لمخزونات الخام مقابل تعطل الإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أيار بنحو 3.6 دولار او ما يعادل 3.12٪ إلى 100.99 دولار، في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش وقد لامس المؤشر أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل / نيسان بنحو 0.86 دولار او ما يعادل 0.96 بالمئة إلى 96.58 دولار، ولامس هذا العقد أعلى مستوى له عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، واستقر مرتفعا بأكثر من 4٪.

وهدأت السوق في الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إصدارًا منسقًا لمخزونات الخام في محاولة للتخفيف من تعطل الإمدادات، وذكرت وسائل الإعلام أن هذا الإصدار قد يصل إلى ما بين 60 و 70 مليون برميل.

الا ان المخاوف بشأن تقليص الإمدادات في الوقت الذي أعلنت فيه شركات النفط والغاز الكبرى، بما في ذلك BP و Shell، عن خطط للخروج من العمليات الروسية والمشاريع المشتركة، يواجه مشترو النفط الروسي أيضًا صعوبة في المدفوعات وتوافر السفن مع فرض العقوبات الغربية ردًا على غزو أوكرانيا.

وتصدر روسيا، التي تصف حربها في أوكرانيا بـ"عملية خاصة"، ما بين 4-5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، و 2-3 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة.

تستعد وكالة الطاقة الدولية (IEA) لعقد اجتماع وزاري استثنائي يوم الثلاثاء لمناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاؤها في استقرار أسواق النفط.

كما ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون - من بينهم روسيا - يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تحافظ على زيادة تدريجية في الإمدادات.