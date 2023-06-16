أسعار النفط.. تراجع طفيف ومكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط توقعات بمزيد من التيسير النقدي في الصين ورغم مخاوف بشأن المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويتوقع بنك "يو بي إس" في مذكرة تسجيل عجزًا في المعروض في السوق بحوالي 1.5 مليون برميل يوميًا في يونيو، وبأكثر من مليوني برميل يوميًا في يوليو، وأنه بمجرد أن يظهر ذلك العجز في مخزونات النفط فإن الأسعار قد تتجه نحو الارتفاع.

وأظهرت بيانات صدرت أمس ارتفاع إنتاجية مصافي النفط في الصين بنسبة 15.4% في مايو على أساس سنوي، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.25% أو بقيمة 19 سنتًا عند 75.48 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.2% إلى 70.48 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بحوالي 3.4% في الجلسة السابقة.