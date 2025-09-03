أسعار النفط.. تراجع طفيف مع الحفاظ على أعلى مكاسب في شهر

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، لكنها استقرت قرب أعلى مستوياتها في شهر، متأثرة بالعقوبات الأميركية الجديدة على شبكة شركات شحن وسفن متهمة بتهريب النفط الإيراني تحت غطاء النفط العراقي، فيما يترقب المتعاملون اجتماع "أوبك+" نهاية الأسبوع.

وانخفض خام برنت 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.3%، ليصل إلى 68.95 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً، أو 0.2%، ليسجل 65.43 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، عقب إعلان واشنطن العقوبات على شبكة يقودها رجل أعمال عراقي متهمة بتهريب النفط الإيراني.

كما تلقت الأسعار دعماً من بيانات أولية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب تراجع مخزونات نواتج التقطير والبنزين، حيث قدّر محللون استطلعت "رويترز" آراءهم أن المخزونات هبطت بمتوسط 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 آب/أغسطس.

في المقابل، حدّت بيانات اقتصادية ضعيفة من مكاسب السوق، إذ أظهرت مؤشرات استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي للشهر السادس على التوالي، متأثراً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلباً على توقعات الطلب العالمي على النفط.