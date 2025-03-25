أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط ضغوط ترامب على فنزويلا

شفق نيوز/ حافظت أسعار النفط على مكاسبها بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط الخام من فنزويلا، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تشديد الإمدادات العالمية.

ولم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا مقابل تأثير الرسوم الجمركية على صناعات مثل السيارات على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا لتصل إلى 73.01 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا ليصل إلى 69.12 دولارًا.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد إن إل آي للأبحاث: "يخشى المستثمرون من أن تؤدي التعريفات الجمركية المتنوعة التي فرضها ترامب إلى إبطاء الاقتصاد والحد من الطلب على النفط، لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني مما يحد من العرض، إلى جانب التحولات السريعة في سياسته، يجعل من الصعب اتخاذ مراكز كبيرة".

وأضاف "نتوقع أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 70 دولارا لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة".

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى ضرب صادرات النفط الإيرانية.

في غضون ذلك، من المرجح أن تلتزم أوبك+، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، بخطتها لزيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو، وسط استقرار أسعار النفط وخطط لإجبار بعض الأعضاء على خفض الضخ للتعويض عن الإنتاج الزائد في الماضي.

ويراقب المستثمرون أيضا المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة إمدادات النفط الخام الروسي إلى الأسواق العالمية.