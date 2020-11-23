أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، حيث يتطلع التجار إلى تعافي الطلب على الخام بفضل التجارب الناجحة للقاح فيروس كورونا ، على الرغم من تجديد الإغلاق في عدة دول.

وتعززت المعنويات أيضًا بفعل الآمال بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، في مجموعة تُعرف باسم أوبك +، ستبقي إنتاج الخام تحت السيطرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 45.32 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.40 بالمئة إلى 42.59 دولاراً للبرميل. وقفز كلا المعيارين القياسيين بنسبة 5٪ الأسبوع الماضي.

ويرى بعض المحللين للسوق النفطية "ما تزال المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأخبار السارة الأخيرة حول فعالية لقاحات فيروس كورونا في التطوير وتوقع أن اجتماع أوبك + في نهاية هذا الشهر قد يشهد تمديد المجموعة للتخفيضات الحالية لمدة 3-6 أشهر".

وتبحث أوبك +، التي تجتمع في 30 تشرين الثاني و1 كانون الاول، في خيارات لتأجيل ثلاثة أشهر على الأقل من كانون الثاني لتقليص التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا بنحو مليوني برميل يوميًا.

لكن مجموعة تمثل المنتجين قالت يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية الأصغر لا تزال تخطط لضخ مزيد من الخام هذا العام على الرغم من اتفاق عالمي لخفض الإنتاج حيث لا يوجد مجال أمامها لإدارة إنتاج الحقول المبتدئة.