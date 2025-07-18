أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط مؤشرات تراجع الإمدادات

شفق نيوز - اربيل

حافظت أسعار النفط على مكاسبها بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة، أظهرت متانة أكبر اقتصاد في العالم رغم تداعيات الحرب التجارية التي تقودها واشنطن، فيما تشير مؤشرات السوق إلى حالة من الشح في الإمدادات على المدى القريب.

وتداول خام "برنت" القياسي العالمي فوق مستوى 69 دولاراً للبرميل، بعدما صعد بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بينما استقر خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي قرب 67 دولاراً.

وساعدت البيانات الأميركية القوية في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، ما عزز شهية المخاطرة وأسهم في ارتفاع الأسواق العالمية.

لا تزال العقود الآجلة للنفط والديزل تُتداول في نمط "باكورديشن" في الأشهر القريبة من منحنى تداولها، وهو ما يعني أن المتداولين يدفعون أسعاراً أعلى لتأمين الإمدادات الفورية، ما يعكس ضيقاً في السوق، رغم أن تحالف "أوبك+" يواصل تخفيف قيود الإمدادات بوتيرة سريعة.

وسجّل النفط مكاسب خلال يوليو حتى الآن، بعد ارتفاعه في مايو ويونيو. ورأى كل من "مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس" في تقارير حديثة، أن ارتفاع المخزونات العالمية من الخام لا يعكس بالضرورة وفرة في المعروض، نظراً إلى أن التراكمات حصلت في مناطق لا تؤثر كثيراً في تحديد الأسعار.

وقال دان سترويڤن، رئيس أبحاث النفط في "غولدمان ساكس"، لقناة "بلومبرغ": "رغم أن المخزونات العالمية ارتفعت بشكل كبير، فإن المخزونات في مراكز التسعير، لا سيما في الولايات المتحدة، لا تزال منخفضة للغاية". وأشار إلى أن تركيز السوق بات منصبّاً على مخاطر انخفاض الإمدادات.