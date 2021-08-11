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أسعار النفط تتنفس الصعداء وترتفع بفعل عامل واحد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-11T07:19:02+0000
أسعار النفط تتنفس الصعداء وترتفع بفعل عامل واحد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات معهد النفط الأميركي، تراجع مخزونات النفط والبنزين حسب البيانات الأولية، وذلك بعد أيام من التراجع بفعل مخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا على السوق.

وبحلول الساعة 06:35 صباحًا، بتوقيت غرينتش، تم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول- عند 71.07 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد بنسبة 0.63%.

وارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر سبتمبر/أيلول- حول 68.67 دولارًا، بارتفاع بلغ نسبته 0.56%.

وتأثرت السوق بظهور أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة التي صدرت أمس الثلاثاء من معهد النفط الأميركي، والذي بين أن مخزونات وقود السيارات انخفضت بمقدار 1.11 مليون برميل الأسبوع الماضي وتراجعت بمقدار 816 ألف برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري يوم الخميس، مما يعطي السوق مؤشرًا على كيفية رؤية توقعات الطلب.

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