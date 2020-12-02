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أسعار النفط تتكبد مزيداً من الخسائر

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-02T05:40:18+0000
أسعار النفط تتكبد مزيداً من الخسائر

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الأربعاء، متأثرة بتزايد في مخزونات النفط في الولايات المتحدة وفي الوقت الذي تركت فيه منظمة أوبك وحلفاؤها الأسواق في حالة من عدم اليقين بتأجيل اجتماع رسمي لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يناير كانون الثاني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 37 سنتًا ، أو 0.78٪ ، عند 47.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:23 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا ، أو 0.88٪ ، عند 44.16 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات الصناعة من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وجاءت الأرقام بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون ، في مجموعة تعرف باسم أوبك + ، المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط العام المقبل إلى يوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا العام ، فرضت المجموعة تخفيضات إنتاج قدرها 7.7 مليون برميل يوميًا ، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى خفض الطلب على الوقود، كان من المتوقع على نطاق واسع تمديد هذه التخفيضات في الفترة من كانون الثاني إلى اذار 2021 وسط طفرات في حالات COVID-19.

ومع ذلك ، توجت خسائر أسعار النفط بآمال المستثمرين في الحصول على لقاح لمكافحة حالات COVID-19 المتزايدة والتي يمكن بدورها إحياء الطلب على الوقود.

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