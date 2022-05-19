سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط تتعافى مع استمرار مخاوف المعروض العالمي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-19T04:20:54+0000
أسعار النفط تتعافى مع استمرار مخاوف المعروض العالمي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتتعافى من خسائر مبكرة، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن شح الإمدادات العالمية على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 1.50 أو 1.37 بالمئة إلى 110.61 دولارات للبرميل بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI)  لشهر حزيران 91 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 110.50 دولارات للبرميل، منتعشة من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين.

وتتبعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس عمليات بيع حادة في وول ستريت، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم العالمي، وسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، والحرب في أوكرانيا.

واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، وسيشمل ذلك فرض حظر كامل على واردات النفط في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتماد الإجراءات بعد، حيث كانت المجر من بين أشد المنتقدين للخطة.

وكشفت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، عن خطة بقيمة 210 مليارات يورو (220 مليار دولار) لأوروبا لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، واستخدام المحور بعيدًا عن موسكو لتسريع انتقالها إلى الطاقة الخضراء.

أيضًا ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث كثفت المصافي الإنتاج استجابة لمخزونات المنتجات الضيقة والصادرات شبه القياسية التي أجبرت أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة على مستويات قياسية.

related

أسعار النفط تستمر بالارتفاع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

Date: 2022-03-23 04:35:08
أسعار النفط تستمر بالارتفاع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

Date: 2021-06-22 05:50:39
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

أسعار النفط تهبط بالتزامن مع اعلان امريكي

Date: 2019-09-05 17:47:12
أسعار النفط تهبط بالتزامن مع اعلان امريكي

النفط يتراجع بعد تهديدات بايدن وارتفاع المخزونات الامريكية

Date: 2021-11-09 05:30:15
النفط يتراجع بعد تهديدات بايدن وارتفاع المخزونات الامريكية

تراجع في اسعار النفط

Date: 2020-07-03 12:10:20
تراجع في اسعار النفط

بنك باركليز يتوقع بلوغ سعر برنت 53 دولاراً في عام 2021

Date: 2020-11-23 08:23:14
بنك باركليز يتوقع بلوغ سعر برنت 53 دولاراً في عام 2021

ما الذي دفع أسعار النفط لتجاوز عتبة الـ90 دولاراً؟

Date: 2022-02-04 10:08:20
ما الذي دفع أسعار النفط لتجاوز عتبة الـ90 دولاراً؟

ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا

Date: 2021-05-06 05:44:59
ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا