أسعار النفط تتعافى بعد ثالث خسارة أسبوعية
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط مع إغلاق الأسعار ليوم امس الجمعة لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعدما سجلت هبوطاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من بنوك مركزية كبرى بفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط.
وأغلق خام برنت مرتفعاً 2.80 دولار، أي 3.9%، عند 75.30 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1%، ليبلغ 71.34 دولارا للبرميل عند التسوية .
وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضاً حوالي 5.3% بينما هوى خام غرب تكساس الوسيط 7.1% حتى رغم انتعاشهما اليوم .
وانخفضت الاسعار اكثر بعد ان انكمش نشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع في أبريل نيسان مع تراجع الطلبيات وفي ظل تأثر قطاع الصناعات التحويلية بضعف الطلب المحلي.
لكن توقعات بتخفيضات محتملة في الإمدادات خلال الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك+ للدول المنتجة في يونيو حزيران قدمت بعض الدعم للأسعار .