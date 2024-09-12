أسعار النفط تترقب انتهاء إعصار فرنسين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مدعومة بمخاوف من تأثير الإعصار فرانسين على الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم لكن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.01 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر / تشرين الأول 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.63 دولارا للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في شركة فيليب نوفا للوساطة المالية يبدوا ان النفط وجد بعض الأرضية وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط الأمريكية"

وتمثل المنطقة نحو 15% من إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وأي اضطرابات في الإنتاج من المرجح أن تؤدي إلى تقليص الإمدادات في الأمد القريب، ولكن مع توقعات بتبدد العاصفة في نهاية المطاف بعد وصولها إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.