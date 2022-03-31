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أسعار النفط تتراجع 6 دولارات مع سعي امريكا لتحرير 180 مليون برميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-31T04:49:12+0000
أسعار النفط تتراجع 6 دولارات مع سعي امريكا لتحرير 180 مليون برميل

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 6 دولارات للبرميل، اليوم الخميس، حيث تدرس الولايات المتحدة تحرير ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيها البترولي الاستراتيجي على مدى عدة أشهر لتهدئة أسعار الخام المتصاعدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.15 دولارات أو 4.54 بالمئة إلى 108.30 دولارات للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكية 6.17 دولارات ، أو 5.67٪ ، إلى 101.71 دولار للبرميل بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 100.85 دولار.

وقالت ثلاثة مصادر إن الرئيس الأمريكي بايدن سيدلي بتصريحات في وقت لاحق يوم الخميس يعلن فيها عن الخطة التي تهدف إلى خفض أسعار البنزين التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وهو تحرير 180 مليون برميل من النفط.

وطغت أنباء الإفراج المحتمل عن النفط الأمريكي على اجتماع كان من المقرر عقده في وقت لاحق يوم الخميس بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومن بينهم روسيا.

ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة المعروفة باسم أوبك + باتفاقها الحالي لزيادة إنتاج النفط تدريجياً.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 3٪ يوم الأربعاء، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات مع توقف محادثات السلام بين روسيا واوكرانيا، التي تصف أعمالها بأنها "عملية خاصة".

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وقد أدت العقوبات المفروضة كعقوبة على الغزو إلى تعطيل التدفقات من البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة عن خطة للإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي ، معظمها من خلال التبادلات حيث يوافق المشتري على استبدال النفط لاحقًا.

وتأتي دراسة تحرير الكميات من النفط الامريكي في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/ اذار .

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