أسعار النفط تتراجع 17 دولاراً بعد تصريح لترمب
2026-03-23T12:32:09+00:00
شفق نيوز- متابعة
انخفضت أسعار النفط بنحو 15٪، ظهر الاثنين، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 17 دولارا أو 15 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولارا للبرميل بحلول الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.
هذا وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 دولارا أو 13.5 بالمئة تقريبا إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولار.