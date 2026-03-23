أسعار النفط تتراجع 17 دولاراً بعد تصريح لترمب

انخفضت أسعار النفط بنحو 15٪؜، ظهر الاثنين، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيأمر الجيش بتأجيل ⁠أي ضربات تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 17 دولارا أو 15 بالمئة لتصل إلى ‌أدنى ⁠مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولارا للبرميل بحلول الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.

هذا وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 ⁠دولارا أو 13.5 بالمئة تقريبا إلى أدنى ⁠مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولار.