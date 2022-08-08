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أسعار النفط تتراجع 1.5% وخام برنت تحت 94 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-08T12:04:09+0000
أسعار النفط تتراجع 1.5% وخام برنت تحت 94 دولاراً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط نحو 1.5%، اليوم الإثنين، مسجلة أدنى مستوياتها في عدة أشهر مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب.

واستهلت أسواق النفط التعاملات بارتفاع على خلفية بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين والولايات المتحدة، إلا أن المخاوف من ضعف الطلب على خلفية التوقعات الاقتصادية المظلمة، دفعها إلى التراجع فيما بعد.

وبحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بنسبة 1.53%، مسجلاً 93.39 دولاراً للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول/ سبتمبر بنسبة 1.34%، إلى 87.67 دولاراً للبرميل.

وسجلت أسعار خام برنت في الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ شباط/ فبراير الماضي، حيث هوت 13.7٪ وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نيسان/ أبريل 2020، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 9.7٪، حيث أثرت المخاوف من الركود على طلب النفط.

وقال بعض المحللين في مجال الطاقة ان حركة السعر الأسبوع الماضي لم تترك مجالا للشك في أن مخاوف الطلب الناجمة عن الركود لها اليد العليا على مخاوف العرض، ويمكن للمرء أن يذهب إلى حد القول إن تأثير الحرب في أوكرانيا قد تبخر.

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