أسعار النفط تتراجع و"برنت" يهبط لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

شفق نيوز / واصلت أسعار النفط تراجعها، وهبط مزيج "برنت" خلال تعاملات يوم الثلاثاء، إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس/آب من العام الجاري.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن "العقود الآجلة لمزيج برنت تراجعت اليوم دون مستوى 70 دولارا للبرميل، ويكون بذلك المزيج قد هبط دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس/آب 2021.

وبحلول الساعة 16:34 بتوقيت بغداد، تراجعت عقود "برنت" بنسبة 4.63% إلى 69.84 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.45% إلى 66.84 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب للخام.