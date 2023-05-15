أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف اقتصادية

2023-05-15T04:57:13.000000Z

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود من كبار مستهلكي النفط العالميين، الولايات المتحدة والصين، مما قلص المخاوف من أي تخفيضات في أوبك+.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا ، أو 0.83٪ ، إلى 73.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.48 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 56 سنتًا ، أو 0.8٪.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض كلا المعيارين للأسبوع الرابع على التوالي، وهو أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ سبتمبر / ايلول 2022، بسبب القلق من أن الولايات المتحدة قد تدخل في ركود بسبب "خطر كبير" من تعثر تاريخي خلال الأسبوعين الأولين من يونيو / حزيران.

وسعى المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار الأمريكي ، مما أدى إلى تعزيز العملة وجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى

ومع ذلك ، قد تتقلص إمدادات الخام العالمية في النصف الثاني حيث تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، بإجراء تخفيضات إضافية للإنتاج تقلل توافر الخام عالي الكبريت.

وأعلنت المجموعة في أبريل / نيسان أن بعض الأعضاء سيخفضون الإنتاج مرة أخرى بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 ملايين برميل يوميا.

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