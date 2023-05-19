أسعار النفط تتراجع وسط قوة الدولار

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة، إذ قوبل التفاؤل إزاء إمكانية تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها ببيانات تضخم مرتفعة قد تنذر باتجاه البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 75.84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.043 بالمئة إلى 71.76 دولارا.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في وقت سابق من الأسبوع الجاري التأكيد على عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.

ومن العوامل التي تلقي بثقلها على الأسواق استمرار بيانات التضخم المرتفعة والتعليقات المتشددة من البنوك المركزية حول العالم.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت 3.4 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي.

كما يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.