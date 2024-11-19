أسعار النفط تتراجع وسط توقف الإنتاج ومخاوف الحرب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها في اليوم السابق بسبب توقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي النرويجي لكن المستثمرين ظلوا حذرين وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 73.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 69.23 دولارا للبرميل بانخفاض سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة. وانخفض عقد يناير كانون الثاني الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 69.21 دولارا.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية، "ان المستثمرين ظلوا حذرين، في تقييم اتجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد التصعيد الذي شهدناه في نهاية الأسبوع".

وفي الوقت نفسه، استمرت المخاوف بشأن العرض بسبب مشاكل الإنتاج في بعض حقول النفط.

وقالت شركة إكوينور يوم أمس الاثنين إن إنتاجها من حقل يوهان سفيردروب النفطي، وهو الأكبر في غرب أوروبا، توقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي البري. وقال متحدث باسم الشركة إن العمل جار لاستئناف الإنتاج، لكن لم يتضح على الفور متى سيستأنف.