أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لمحادثات أميركية إيرانية واحتمالات زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات تشير إلى إمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعزز احتمالات عودة جزء من الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وسجل خام برنت انخفاضاً بنحو 1% ليصل إلى 94.53 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% ليبلغ 88.07 دولاراً، بعد موجة صعود قوية في الجلسة السابقة مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الخليج.

ويأتي هذا التراجع في ظل تركيز المستثمرين على فرص تمديد وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق أوسع بين واشنطن وطهران، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات وإمكانية تعثرها.

وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعات حادة، أمس الاثنين، عقب إغلاق مضيق هرمز مجدداً، وهو ما أثار مخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط العالمية، لا سيما أن المضيق يمثل ممراً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط في العالم.

وفي السياق ذاته، أشارت تقديرات مصرف "سيتي" إلى أن استمرار الاضطرابات في المضيق لمدة شهر إضافي قد يدفع الأسعار إلى حدود 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من العام 2026، في حين أكدت "سوسيتيه جنرال" أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بنحو 3% حتى الآن.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب حذر، وسط توازن دقيق بين احتمالات التهدئة السياسية التي قد تضغط على الأسعار، ومخاطر استمرار التوترات التي قد تعيد دفعها نحو الارتفاع مجدداً.