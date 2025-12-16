أسعار النفط تتراجع وسط احتمال التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتزيد من خسائر الجلسة السابقة، حيث بدت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا تتعزز، مما رفع التوقعات بتخفيف محتمل للعقوبات.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتًا، أو 0.6%، لتصل إلى 60.21 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يتداول عند 56.52 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 30 سنتًا، أو 0.5%.

وقال محللو بنك ANZ في مذكرة: "انخفضت أسعار النفط الخام مع تقييم السوق لعلامات التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا".

"أثار هذا الأمر مخاوف من أن يتم رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركات النفط الروسية في نهاية المطاف، مما سيزيد من حدة السوق الذي يعاني بالفعل من وفرة في الإمدادات."

عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وأفاد المفاوضون الأوروبيون يوم الاثنين بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل بأن المحادثات تقترب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. ومع ذلك، لا يزال التوصل إلى اتفاق بشأن التنازلات الإقليمية بعيد المنال.

أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً. كما سجلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو لها منذ ديسمبر 2022، خلال جائحة كوفيد-19.

أثارت البيانات مخاوف من أن استراتيجية الصين المتمثلة في الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد بدأت تتعثر. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد الضغط على الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يؤثر الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل على استهلاك البترول.

وقد عوضت هذه العوامل المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن استولت الولايات المتحدة على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.

وقال التجار والمحللون إن وفرة المخزونات العائمة والزيادة الكبيرة في مشتريات الصين من فنزويلا تحسباً للعقوبات تحد أيضاً من تأثير هذه الخطوة على السوق.