أسعار النفط تتراجع وتسجل خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مما وضع السوق على المسار الصحيح لخسارة أسبوعية ضيقة ، حيث أثارت الحالات المتزايدة لمتغير فيروس كورونا أوميكرون مخاوف من أن القيود الجديدة قد تضر بالطلب على الوقود ، بينما دعم ضعف الدولار أسواق السلع الأساسية على نطاق واسع.

وفي الساعة 0707 بتوقيت جرينتش ، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتًا أو 0.8٪ إلى 74.43 دولارًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 67 سنتًا أو 0.9٪ إلى 71.71 دولارًا للبرميل.

ويتجه برنت نحو خسارة 1٪ هذا الأسبوع ، بينما يستعد خام غرب تكساس الوسيط لإنهاء الأسبوع دون تغيير.

وفي الدنمارك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة ، تضاعف عدد حالات Omicron الجديدة كل يومين. حذر رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن يوم الخميس من أن الحكومة قد تفرض مزيدًا من القيود للحد من انتشار أوميكرون.

وفي الولايات المتحدة ، أدى الانتشار السريع لمتغير Omicron ببعض الشركات إلى إيقاف خططها لإعادة العمال إلى المكاتب.

كما تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق من الربع الرابع على خلفية تحسن الإمدادات.

وقال بنك ANZ في مذكرة يوم الجمعة "شح المعروض يتراجع مع إضافة شهرية قدرها 400 ألف برميل يوميا من أوبك + وإنتاج النفط الأمريكي 11.7 مليون برميل يوميا."

وصعد كل من مؤشر برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2٪ يوم الخميس ، مدعومين بالسجل القياسي في الولايات المتحدة. الطلب الضمني وأمريكا أضعف الدولار حيث فاجأ بنك إنجلترا الأسواق برفع سعر الفائدة ، واتخذ موقفًا أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي.