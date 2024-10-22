أسعار النفط تتراجع مقلصةً مكاسب مخاطر الحرب في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مقلصة مكاسبها التي بلغت نحو اثنين بالمئة في اليوم السابق مع تجدد جهود الدبلوماسي الأمريكي الأعلى مستوى في أسبوعين للدفع نحو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ومع استمرار تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.03 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني سنتين إلى 70.54 دولاراً للبرميل في آخر يوم للعقد كشهر أقرب استحقاق.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية لدى راكوتن للأوراق المالية، إن "أسعار النفط الخام تتقلب استجابة للأخبار المختلطة من الشرق الأوسط، حيث يتناوب الوضع بين التصعيد والتهدئة".

وفي الوقت نفسه، خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعا في التثبيت الشهري يوم الاثنين، في أعقاب تخفيضات لأسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من التدابير التحفيزية لإنعاش الاقتصاد.