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أسعار النفط تتراجع مع سعي بايدن لخفض تكلفة الوقود

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-22T04:40:52+0000
أسعار النفط تتراجع مع سعي بايدن لخفض تكلفة الوقود

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وسط مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض تكاليف الوقود المرتفعة، بما في ذلك الضغط على الشركات الأمريكية الكبرى للمساعدة في تخفيف معاناة السائقين خلال ذروة الطلب في الصيف في البلاد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.60 دولارات أو 3.94٪ إلى 105.55 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:31 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.73 دولارات أو 3.30٪ إلى 110.84 دولارات للبرميل.

ومن المتوقع أن يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إلى تعليق مؤقت للضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنتًا للغالون على البنزين لفض تكلفة البنزين المرتفعة.

ومن المقرر أن تجتمع سبع شركات نفط مع بايدن يوم الخميس، تحت ضغط من البيت الأبيض لخفض أسعار الوقود مع تحقيق أرباح قياسية، لكن الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايكل ويرث قال يوم الثلاثاء إن انتقاد صناعة النفط ليس السبيل لخفض أسعار الوقود.

على الرغم من المخاوف بشأن التضخم، لا يزال الطلب في طريقه للتعافي إلى مستويات ما قبل COVID ومن المتوقع أن يتباطأ العرض في نمو الطلب، مما يبقي السوق مشدودًا، كما أشارت إلى ذلك شركة فيتول التجارية العملاقة وإكسون موبيل كورب هذا الأسبوع.

العقوبات النفطية الأوروبية على روسيا لغزوها لأوكرانيا - والتي تسميها موسكو "عملية خاصة" - لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مما يعني أن الإمدادات ستزداد إحكامًا.

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