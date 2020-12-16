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أسعار النفط تتراجع مع زيادة مفاجئة بالمخزونات الامريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-16T05:45:48+0000
أسعار النفط تتراجع مع زيادة مفاجئة بالمخزونات الامريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ومع استمرار قلق المستثمرين بشأن تقلص الطلب على الوقود وسط تشديد الإغلاق في أوروبا لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا ، أو ما يعادل 0.26٪ ، إلى 50.63 دولارًا للبرميل في الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات ، أو 0.21٪ ، إلى 47.52 دولارًا للبرميل.

وتضخمت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول) لتصل إلى نحو 495 مليون برميل، بحسب مجموعة الصناعة API.

حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، الثلاثاء ، من أن طرح اللقاحات هذا الشهر لمكافحة جائحة فيروس كورونا لن يعكس بسرعة الدمار الناجم عن الطلب العالمي على النفط.

وسعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء طرح لقاح COVID-19 المعتمد حديثًا الذي طورته شركة Pfizer Inc والشريك الألماني BioNTech SE إلى مئات من مراكز التوزيع الإضافية يوم الثلاثاء ، لتلقيح الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في التحصين الشامل المتوقع أن يصل إلى عامة الناس في الأشهر القادمة.

كما أعلن زعماء الكونجرس الأمريكي عن إحراز تقدم كبير يوم الثلاثاء بعد اجتماعين لكبار الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر بشأن الإغاثة من فيروس كورونا ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تمويل لتجنب إغلاق الحكومة، كل هذه الامور يعطي دفعة جيدة لاسعار النفط.

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