أسعار النفط تتراجع مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر انخفاض في شهر في الجلسة السابقة، إذ عوضت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية تأثير التخفيضات في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 67 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا، أو 0.79 بالمئة، إلى 88.95 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر/أيلول.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، لكنه شدد موقفه المتشدد بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مما قد يضعف النمو الاقتصادي والطلب العام على الوقود.

وأدى الموقف المتشدد أيضًا إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مارس آذار، مما فرض ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط.

وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

ولم يكن رد فعل أسواق الطاقة يذكر على البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأربعاء إذ أظهرت أن المخزونات الأمريكية انخفضت بمقدار 2.14 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أقل بكثير من الانخفاض البالغ 5.25 ملايين برميل الذي أبلغ عنه معهد البترول الأمريكي.