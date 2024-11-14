أسعار النفط تتراجع مع توقعات بارتفاع الإنتاج

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر من التعاملات اليوم الخميس، بفعل توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي وسط توقعات بنمو ضعيف للطلب، في حين ساهم ارتفاع الدولار أيضا في كبح الأسعار.

وبحلول الساعة 01:33 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 72.22 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 68.30 دولارا.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي قليلا إلى متوسط ​​13.23 مليون برميل يوميا هذا العام، أو 300 ألف برميل يوميا أعلى من المستوى القياسي العام الماضي البالغ 12.93 مليون برميل يوميا، وارتفاعا من 13.22 مليون برميل يوميا متوقعة في وقت سابق.

وينتظر المشاركون في السوق الآن تقرير وكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم أمس الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

ويجعل ارتفاع قيمة الدولار السلع الأساسية المسعرة بالعملة الأمريكية باهظة الثمن بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.