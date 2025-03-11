أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط لليوم الثاني في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين من شأنها أن تبطئ الاقتصادات في أنحاء العالم وتضر بالطلب على الطاقة بينما تزيد أوبك+ إمداداتها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 68.99 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت جرينتش، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 65.67 دولارا للبرميل.

ولقد أحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطرابا في الأسواق في مختلف أنحاء العالم، حيث فرض ترامب ثم أرجأ فرض رسوم جمركية على أكبر موردي النفط لبلاده، كندا والمكسيك، في حين رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية.

وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن "فترة انتقالية" للاقتصاد محتملة لكنه رفض التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا وسط مخاوف سوق الأوراق المالية بشأن إجراءاته المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ اتفقت على البدء في زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/نيسان، لكنها قد تتراجع عن القرار بعد ذلك إذا كانت هناك اختلالات في السوق.