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أسعار النفط تتراجع مع تعهدات سعودية بزيادة إنتاج الخام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-15T04:46:08+0000
أسعار النفط تتراجع مع تعهدات سعودية بزيادة إنتاج الخام

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن قال رئيس "أرامكو" السعودية، أكبر مصدر في العالم، إنها مستعدة لزيادة الإنتاج، بينما يستأنف إنتاج البترول في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك. 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 0.89 بالمئة إلى 97.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت منخفضة 1.5 بالمئة يوم الجمعة، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.27 دولارًا للبرميل، منخفضًا 82 سنتًا، أو 0.89٪، بعد انخفاض بنسبة 2.4٪ في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية يوم أمس الأحد إن أرامكو السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وأضاف أن تخفيف الصين لقيود COVID-19 والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.

ويتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الصينية في وقت لاحق اليوم الاثنين للحصول على إشارات الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وانتعشت أسعار النفط بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي بعد أن عطّل عنصر خط أنابيب النفط التالف الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.

وظلت أسواق النفط العالمية مدعومة بنقص الإمدادات في الفترة التي سبقت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي وإمدادات المنتجات المكررة هذا الشتاء.

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