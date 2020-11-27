سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أسعار النفط تتراجع مع انحسار موجة الصعود

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-27T07:42:46+0000
أسعار النفط تتراجع مع انحسار موجة الصعود

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، في تعاملات هادئة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، إذ انخفضت وسط مخاوف من زيادة المعروض وشكوك بشأن إمكانية قضاء لقاح على جائحة فيروس كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع 10 سنتات إلى 47.70 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن فقد 1.7% خلال الليل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 1.9% إلى 44.85 دولاراً للبرميل.

صعد كلا الخامين القياسيين حوالي ستة بالمئة هذا الأسبوع بعد أن أعلنت شركة "أسترازينيكا" في وقت سابق هذا الأسبوع أن لقاحها لكوفيد-19 قد يكون فعالا بنسبة تصل إلى 90%، مما يضيف إلى نتائج تجارب ناجحة للقاحين آخرين يجري تطويرهما في إطار الحرب لإنهاء أسوأ جائحة.

لكن تساؤلات أثيرت حول ما يطلق عليه "لقاح للعالم"، إذ أبدى عدد من العلماء شكوكا بشأن مدى قوة نتائج التجارب.

وقال جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى شركة "أواندا" للاستشارات: "نظرا لأن الكثير من ارتفاع النفط في نوفمبر بني على توقعات ومعنويات ومضاربات سريعة غير مبنية على أساسيات، فإن بعض التصحيح تأخر كثيرا".

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قالت لوكالة "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.

 

 

related

ارتفاع سعر برميل نفط أوبك إلى أكثر من 39 دولاراً

Date: 2020-11-05 09:54:37
ارتفاع سعر برميل نفط أوبك إلى أكثر من 39 دولاراً

النفط يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

Date: 2020-11-20 07:05:16
النفط يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

هبوط الخام الامريكي دون الـ40 دولارا

Date: 2020-10-12 12:37:44
هبوط الخام الامريكي دون الـ40 دولارا

أسعار النفط تستمر بالتراجع وسط مخاوف عودة إغلاق كورونا

Date: 2020-09-22 05:46:24
أسعار النفط تستمر بالتراجع وسط مخاوف عودة إغلاق كورونا

النفط يرتفع مع ضعف الدولار

Date: 2020-10-27 05:51:47
النفط يرتفع مع ضعف الدولار

النفط يحافظ على مكاسبه فوق 40 دولارًا بعد تقلص مخزونات الخام الأمريكية

Date: 2020-10-01 05:41:20
النفط يحافظ على مكاسبه فوق 40 دولارًا بعد تقلص مخزونات الخام الأمريكية

النفط يغلق على ارتفاع ويسجل مكاسب شهرية

Date: 2020-08-01 05:39:31
النفط يغلق على ارتفاع ويسجل مكاسب شهرية

اوبك تواجه تراجع اسعار الخام بتعميق خفض الانتاج

Date: 2020-03-01 15:53:12
اوبك تواجه تراجع اسعار الخام بتعميق خفض الانتاج