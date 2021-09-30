أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل خسائرها بعد أن أظهرت أرقاماً رسمية زيادة غير متوقعة في المخزونات في الولايات المتحدة على الرغم من استقرار الأسعار.

ونزل خام برنت 28 سنتاً إلى 78.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم أمس الأربعاء. وتراجع النفط الأمريكي 13 سنتاً إلى 74.70 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض أيضًا بنسبة 0.6٪ في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط والوقود الأمريكية زادت الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام ارتفعت 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر/ ايلول إلى 418.5 مليون .

وجاء ارتفاع المخزونات في الوقت الذي عاد فيه الإنتاج في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من المستويات التي كان عليها قبل أن يضرب إعصار إيدا قبل نحو شهر، وزاد الانتاج الى 11.1 مليون برميل يوميا الاسبوع الماضي.

وعلى صعيد الإنتاج، من المرجح أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، على اتفاق الأسبوع المقبل لإضافة 400 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.