سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-30T05:55:18+0000
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل خسائرها بعد أن أظهرت أرقاماً رسمية زيادة غير متوقعة في المخزونات في الولايات المتحدة على الرغم من استقرار الأسعار.

ونزل خام برنت 28 سنتاً إلى 78.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم أمس الأربعاء. وتراجع النفط الأمريكي 13 سنتاً إلى 74.70 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض أيضًا بنسبة 0.6٪ في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط والوقود الأمريكية زادت الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام ارتفعت 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر/ ايلول إلى 418.5 مليون .

وجاء ارتفاع المخزونات في الوقت الذي عاد فيه الإنتاج في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من المستويات التي كان عليها قبل أن يضرب إعصار إيدا قبل نحو شهر، وزاد الانتاج الى 11.1 مليون برميل يوميا الاسبوع الماضي.

وعلى صعيد الإنتاج، من المرجح أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، على اتفاق الأسبوع المقبل لإضافة 400 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

related

دول ”أوبك“ تفقد 500 مليون دولار يوميا بفعل انهيار سعر النفط

Date: 2020-03-09 21:41:47
دول ”أوبك“ تفقد 500 مليون دولار يوميا بفعل انهيار سعر النفط

اسعار النفط تسجل اكبر تراجع يومي منذ حرب الخليج 1991

Date: 2020-03-09 22:10:30
اسعار النفط تسجل اكبر تراجع يومي منذ حرب الخليج 1991

هبوط بأسعار اوبك متأثرة بانخفاض الطلب

Date: 2020-09-30 11:30:30
هبوط بأسعار اوبك متأثرة بانخفاض الطلب

أسعار النفط تعاود الارتفاع وترجيحات بخفض أكبر في إنتاج الخام

Date: 2020-01-29 16:04:51
أسعار النفط تعاود الارتفاع وترجيحات بخفض أكبر في إنتاج الخام

قفزة في أسعار النفط بعد قرار أوبك

Date: 2021-04-01 17:42:13
قفزة في أسعار النفط بعد قرار أوبك

النفط يرتفع قبل مراجعة أوبك+ لتخفيف قيود الإنتاج

Date: 2020-08-17 05:28:58
النفط يرتفع قبل مراجعة أوبك+ لتخفيف قيود الإنتاج

"لوك أويل" تؤشر مطباً بالعراق وتتوقع ثبات النفط عند 65 إلى 75 دولارًا للبرميل

Date: 2021-09-07 07:47:20
"لوك أويل" تؤشر مطباً بالعراق وتتوقع ثبات النفط عند 65 إلى 75 دولارًا للبرميل

أسعار أوبك ترتفع الى 41.29 دولارا قبيل اجتماع المنظمة

Date: 2020-09-17 11:36:48
أسعار أوبك ترتفع الى 41.29 دولارا قبيل اجتماع المنظمة