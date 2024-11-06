أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط ،يوم الأربعاء ،بعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأي المبكرة في الانتخابات الأمريكية أن الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب يتنافسان بشكل متقارب على الرئاسة.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.4 بالمئة ليتداول عند 71.72 دولارا للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 0.35 سنتا أو 0.46 بالمئة لتتداول عند 75.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:32 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والدولار في آسيا يوم الأربعاء بعد أن أشارت النتائج المبكرة للانتخابات الرئاسية الأميركية إلى أن السباق لا يزال متقاربا للغاية، مما جعل المستثمرين يترقبون بفارغ الصبر.